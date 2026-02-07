Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada (Alicante)

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

En el lugar se encuentran varias patrullas de Guardia Civil y Policía Local, además de un equipo médico

La movilización policial y sanitaria en la zona de la vivienda

La movilización policial y sanitaria en la zona de la vivienda / Levante-EMV

Sara Rodríguez

Un hombre de unos 40 años se encuentra este sábado atrincherado con armas en su vivienda a las afueras de Teulada (Alicante), según ha podido saber este diario.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local, además de un equipo médico y una ambulancia SAMU.

La intervención se produce a escasos 800 metros de donde se está celebrando la vuelta ciclista a la Comunitat Valenciana, que recorre este sábado parte de Teulada. El evento ha provocado el corte de varias vías del municipio.

A la espera del negociador

Por el momento no ha trascendido más información sobre las circunstancias que han llevado al hombre a atrincherarse en el interior de su vivienda, ya que la intervención continúa activa a la espera de la llegada de un negociador de la Guardia Civil.

