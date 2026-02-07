Golpe al tráfico de drogas en Molina de Segura: requisan varios gramos de cocaína en un bar y detienen al dueño

Agentes de la Unidad Canina y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Molina de Segura llevaron a cabo este viernes por la noche "un operativo" antidroga que se saldó con el arresto de un hombre, indicaron desde la Policía Local del citado municipio de la Vega Media en sus redes sociales.

En concreto, el capturado es el propietario de un local de la ciudad, un hombre que es sospechoso de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. Fuentes cercanas al caso detallaron que el establecimiento en cuestión es un bar ubicado en la avenida de Granada. Las mismas fuentes precisaron que los agentes ya tenían en su conocimiento indicios desde hace tiempo de que en ese lugar en cuestión se podría estar trapicheando con estupefacientes.

La Policía difundió en sus redes una imagen en la que, junto a los escudos de las dos unidades participantes, se observa el 'alijo' decomisado: billetes de 5 y 10 euros, algunas monedas de euro, una libreta y varios gramos de una sustancia que, a falta de su análisis, se presupone que es cocaína. Además, se aprecian seis papelinas listas para su venta.

Desde el cuerpo apuntaron que "esa misma noche, la Unidad Canina levanta diversas actas-denuncia por tenencia de drogas en varios puntos" del municipio molinense.

Fuentes cercanas al caso destacaron que las sustancias fueron puestas a disposición de la Policía Nacional, cuerpo que se encarga del pesaje de las mismas.

Los estupefacientes permanecen guardados hasta que la autoridad judicial emite un auto autorizando su destrucción, manda el protocolo. De hacer desaparecer las sustancias se ocupan, posteriormente, especialistas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

