Detenido por agredir sexualmente a la camarera de unos recreativos junto a la estación de autobuses de Murcia

Un hombre ha sido detenido por, presuntamente, agredir sexualmente a una camarera en un salón de juegos ubicado junto a la estación de autobuses de Murcia, informan fuentes judiciales.

Sobre la una menos cuarto de la mañana del jueves se denunció el caso: una mujer que trabajaba como empleada en unos recreativos ubicados en una calle perpendicular a la estación de San Andrés explicó que había un cliente que le dedicó varias expresiones obscenas de carácter sexual y que, en un momento dado, llegó a someterla a tocamientos contra su voluntad.

La mujer llamó para pedir ayuda. Al lugar se movilizó una patrulla de la Policía Nacional, que se entrevistó con la víctima, la cual dio una descripción del agresor y contó detalles de lo sucedido.

Huyó del salón de juegos

El sospechoso se había marchado ya del salón de juego cuando llegó la Policía Nacional. Fue arrestado horas después. Se trata de un varón, ucraniano de 40 años, al que le consta una detención anterior por conducir ebrio.

Al tratarse de un caso de violencia sexual, se ocuparon del mismo los profesionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región.

Ante los investigadores, el sujeto se acogió a su derecho a no declarar. Fue puesto en libertad con cargos desde la misma comisaría. Las diligencias del caso fueron remitidas al Juzgado competente, puesto que el varón continúa investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual.

El episodio recuerda al acontecido en noviembre, también en Murcia, cuando la Policía Nacional arrestó al sospechoso de dos agresiones sexuales a una joven camarera de 22 años de edad en el salón de juegos de Murcia en el que trabajaba. En esa ocasión, los hechos tuvieron lugar en un salón de apuestas emplazado en el barrio del Carmen de la capital de la Región, un establecimiento en el que ella había comenzado a trabajar como camarera en octubre, un mes antes del ataque sexual.