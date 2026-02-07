Buscan a una joven en Asturias tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
En la llamada al 112 indicaban que la vieron ir sola hacia la zona
M. M.
Buscan en San Juan de la Arena (Asturias), en la zona del espigón, a una joven desde el viernes por la tarde tras una llamada al 112 que alertaba de que habían visto a una chica caminar sola hacia el espigón y después la oyeron gritar hasta en tres ocasiones. Eran las ocho de la tarde. Las labores de búsqueda se prolongaron hasta la madrugada y han sido retomadas a primera hora del sábado.
Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con el Jefe de Zona Centro Oeste al mando buscan a esta joven, que podría ser menor de edad, en la zona del espigón de San Juan de la Arena, en Soto del Barco. Hasta el lugar se ha trasladado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) con el técnico de intervención de bomberos, ubicado en el último estacionamiento del espigón.
Durante la noche han permanecido en la zona el Jefe de Bomberos de la Zona Centro Oeste, efectivos de Bomberos del SEPA, con base en Pravia, además de la Unidad de Drones, la unidad Canina de Rescate y el Grupo de Rescate. En el operativo también han tomado parte la Guardia Civil y el Helimer de Salvamento Marítimo.
En las tareas de búsqueda coordinadas por el Jefe de Zona Centro Oeste toman parte además de los citados efectivos de Bomberos del SEPA, la ERIE de Búsqueda y Salvamento Acuático de Cruz Roja y la Guardia Civil. Los helicópteros de Bomberos de Asturias y el de la Guardia Civil se alternarán en las tareas de búsqueda.
Hasta el momento no ha habido ninguna denuncia por desaparición.
- Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Descubren el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia
- Estos son todos los carnavales que se celebran este fin de semana en Murcia
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- Detenido el portero de un edificio de Murcia por acosar durante tres años a una vecina menor de edad