Alarma por un incendio con tres heridos en un edificio de Murcia: "Hay vecinos atrapados"

Tres personas, una de ellas menor de edad, resultaron heridas al tratar de escapar de un incendio que se originó en el cuadro de contadores de su edificio de la población de Sucina, en Murcia, confirman fuentes de Emergencias y de los Bomberos.

Ocurría sobre las cinco menos diez de la tarde, en la calle Nueva Época. Testigos alertaron al 112: había personas atrapadas en los balcones y la azotea, tratando de escapar del fuego. Eran los propìos vecinos, que intentaban ponerse a salvo.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Murcia, dos ambulancias y tres camiones de Bomberos de Murcia con un total de 13 efectivos, que tardaron alrededor de 45 minutos en sofocar el incendio y regresar al parque, indica un portavoz del Cuerpo.

Desalojan el bloque

El edificio fue desalojado. Los residentes, al final, pudieron salir por sus propios medios y no necesitaron ser rescatados por los profesionales. En el caos, y con miedo, tres personas se llevaron la peor parte, al sufrir empujones y lesiones.

Podría haber sido una tragedia, pero quedó en un susto. Nadie sufrió quemaduras ni intoxicación por humo. Tal y como detalló el 112 en su web, "los sanitarios del 061 atendieron a dos mujeres, de 60 y 16 años, por contusiones, y ambas fueron trasladadas al Virgen de la Arrixaca". Además, "un tercer afectado se trasladó por sus propios medios a un centro sanitario no especificado", concretan desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

El tercer incendio

Se trata del tercer incendio que se produce en el municipio en apenas unas horas. Este viernes por la noche, un fuego acabó con una casa de madera en Monteagudo, en Murcia, indican fuentes de los Bomberos. Los hechos tuvieron lugar en la avenida de Alicante, sobre las nueve y media de la noche, hora a la que saltó la alarma: había una caseta ardiendo y una persona en la zona. Al final estaba persona resultó ser un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol, y fue asistido por ello.

Se da la circunstancia de que precisamente Monteagudo había sido escenario, horas antes, de otro incendio (cuyas causas se investigan) que acabó en tragedia: el cuerpo sin vida de una mujer de 55 años era hallado en el interior de una vivienda a la que fueron los bomberos tras recibir el aviso de que estaba saliendo abundante humo de la misma.

La Guardia Civil abrió una investigación para tratar de esclarecer qué pasó. Y lo hace debido, especialmente, a la escasa entidad del fuego, que apenas calcinó unas cortinas y fue sofocado por los bomberos en apenas unos minutos. Los hechos tuvieron lugar en una casa ubicada en la avenida Príncipe de Asturias de la población de Monteagudo, a la altura del cruce con Las Lumbreras.