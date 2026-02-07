150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla

La Policía Nacional tomaba hace unos días el barrio de San José Obrero, en Alcantarilla, donde alrededor de 150 personas, armadas con palos, amenazaban con agredir a miembros de un grupo rival. La razón: una menor de edad acusó a un miembro de esta familia de haberla agredido sexualmente, explican fuentes policiales.

Los hechos que acabaron con un amplio despliegue policial en el barrio (conocido antaño como ‘la ciudad sin ley’) se remontan a finales del mes de enero. Después de que la adolescente acusase a un integrante de la citada familia de haberle efectuado tocamientos de carácter sexual contra su voluntad, sus parientes acudieron a pedir explicaciones a esa gente.

Ocurría sobre las doce y media de la noche, ya del 1 de febrero, en la calle de la Luz. Más de media docena de residentes en la zona llamaron a Emergencias: estaban escuchando una pelea en la vía pública en el marco de la cual les parecía haber oído tiros.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, aunque no arrestaron a nadie: las personas que quedaban en el lugar se hallaban alteradas. No fue necesario que se desplazase ninguna ambulancia, puesto que el episodio se saldó sin ninguna persona herida.

Al día siguiente, dos agentes que entraron de servicio se volvieron a personar en el lugar y observaron que, efectivamente, se habían producido dos disparos (efectuados con arma corta) que habían impactado en una fachada.

El presunto atacante de la adolescente fue detenido y quedó libre con cargos tras pasar por el juzgado

Horas después, la tensión no solo no se había rebajado, sino que se había incrementado hasta tal punto que 150 personas salieron a la calle, palos en mano, rumbo a las viviendas de la familia a la que pertenecería el supuesto agresor sexual. Al tener conocimiento de la situación, la Policía tomó la zona.

En el operativo participaron tanto agentes de la Policía Nacional como de la Policía Local de Alcantarilla. El día que se congregaron las 150 personas, y la tensión se palpaba en el ambiente, se movilizaron tres ‘zetas’ de la Policía Nacional de Alcantarilla y otros tres de la de Murcia, además de dos vehículos de los municipales, con un total de 16 agentes.

El buen hacer de la Policía evitó el derramamiento de sangre que algunos de los presentes proclamaban que querían efectuar.

Al día siguiente, la presencia policial se mantuvo, con tres vehículos de la Policía Nacional de Alcantarilla y uno de la Local, con un total de ocho efectivos. El asunto se calmó cuando una de las familias (a la que pertenece el acusado de la agresión sexual) determinó que se marcharía del municipio.

En cuanto al sospechoso, fue detenido tras la denuncia de la víctima y quedó en libertad con cargos tras pasar por el juzgado.

A preguntas de este diario, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región incidieron en «la escasa plantilla con la que cuenta Alcantarilla» y en la importancia de que la suya sea considerada profesión de riesgo. Apuntaron que «con la creación de la nueva comisaría en el horizonte, es un buen momento para redimensionar el catálogo de puestos de trabajo».

Además, aprovecharon para felicitar a los agentes que participaron en el despliegue en San José Obrero, por «una intervención excepcional que dio lugar a que la situación no pasase a mayores».