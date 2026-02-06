Persecución de película: huye de la Policía a más de 200 km/h desde Alcantarilla y acaba detenido tras colisionar en Campos del Río

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre tras protagonizar una peligrosa huida a gran velocidad que se inició en Alcantarilla y finalizó en las inmediaciones de Campos del Río, poniendo en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía y de los propios agentes.

Los hechos tuvieron lugar cuando los policías realizaban labores de prevención de hechos delictivos en una zona de menudeo de droga y detectaron un vehículo que circulaba a gran velocidad. Al intentar darle el alto, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales y emprendió la huida por diversas calles del municipio, incorporándose posteriormente a la autovía en dirección a Mula.

Durante la persecución, el vehículo llegó a alcanzar velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora, realizando maniobras de conducción temeraria que pusieron en serio peligro la seguridad vial.

La huida concluyó cuando el conductor abandonó la autovía por la salida de Campos del Río, donde el vehículo colisionó. Tras el impacto, el individuo intentó continuar la fuga a pie, siendo interceptado poco después. En el momento de la detención ofreció fuerte resistencia, causando daños personales y materiales a los agentes, que comprobaron además que carecía de permiso de conducir.

Al detenido se le imputan delitos contra la seguridad vial y atentado contra agente de la autoridad, y fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Molina de Segura.