Investigan un nuevo caso de maltrato animal en Águilas tras el ocurrido en Torre Pacheco

Tras el reciente caso de presunto maltrato animal investigado esta semana en Torre Pacheco, donde dos vecinos fueron investigados por golpear a un perro y arrojarlo a un contenedor, la Guardia Civil de la Región de Murcia ha esclarecido ahora un nuevo episodio de maltrato animal en Águilas, que ha culminado con la investigación de un vecino del municipio y la retirada urgente de un perro en graves condiciones.

Este nuevo caso se enmarca en la campaña contra el maltrato y abandono de animales domésticos #YoSiPuedoContarlo# y ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. El animal fue localizado en el patio de una vivienda en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, lo que obligó a su ingreso inmediato en un hospital veterinario.

El animal sufría un infección dental profunda, entre otras afecciones / Guardia Civil

La investigación se inició hace varias semanas, cuando la Guardia Civil recibió un aviso alertando de la presencia de un perro en mal estado en una vivienda del municipio aguileño. A partir de esta información, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) realizaron diversas gestiones para comprobar los hechos e identificar al responsable.

Los agentes, junto al veterinario municipal del Ayuntamiento de Águilas, comprobaron in situ la presencia de un can de pequeño tamaño, macho y mestizo de yorkshire terrier, que se encontraba al aire libre en el patio de la vivienda. El animal carecía de microchip, cartilla sanitaria y vacunas, no había recibido los tratamientos obligatorios y, en el momento de la intervención, no disponía de agua ni de alimentos. El recinto presentaba, además, una notable acumulación de heces y suciedad.

El animal carecía de microchip, cartilla sanitaria y vacunas

Ante la gravedad de la situación, los guardias civiles instruyeron diligencias por un delito contra los animales y procedieron a la retirada del perro, que tuvo que ser ingresado de urgencia.

El informe veterinario constató un grave deterioro del pelaje, con nudos y suciedad acumulada, indicativo de una falta prolongada de cuidados.

La exploración clínica reveló también una lesión cutánea infectada en el carpo izquierdo, alopecia troncal simétrica y una leucocitosis significativa, compatible con un proceso infeccioso sistémico derivado de una infección dental profunda no tratada por su responsable.

Una vez recabados todos los indicios, el SEPRONA identificó al responsable de la custodia del animal, que ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal por omisión de los cuidados necesarios.

Tras la intervención, el perro ha quedado a disposición del Ayuntamiento de Águilas, administración competente en materia de animales de compañía, que se ha hecho cargo de su custodia, atención veterinaria y bienestar.

La Guardia Civil recuerda que la campaña #YoSiPuedoContarlo#, puesta en marcha en 2017, busca fomentar la concienciación ciudadana y la denuncia de conductas de maltrato o abandono, subrayando que el maltrato animal está penado por el Código Penal.