Violencia sexual
Detenido el portero de un edificio de Murcia por acosar durante tres años a una vecina menor de edad
El hombre, de 45 años, había sido detenido en siete ocasiones anteriores por coacciones, abuso sexual, acoso sexual, corrupción de menores y por tenencia de pornografía infantil,
Un hombre de 45 años, portero de un edificio de la zona norte de Murcia, ha sido detenido por, presuntamente, acosar durante más de tres años a una menor de edad, vecina del edificio en el que trabajaba, indican fuentes judiciales.
El sospechoso, español cuyas iniciales son M. C. M., había sido detenido en siete ocasiones anteriores y poseía numerosos antecedentes por coacciones, abuso sexual, acoso sexual, corrupción de menores y por tenencia de pornografía infantil, detallan las mismas fuentes.
Según refirió la víctima en su denuncia, el individuo habría desarrollado una obsesión para con ella, puesto que la perseguía, la paraba cuando bajaba de su domicilio hasta la vía pública, iba tras ella, se escondía para verla y le decía cosas que la incomodaban.
La seguía por la calle
Además, prosiguió la menor, el portero iba tras ella cuando la veía paseando por la calle. Después de más de tres años de acoso, la víctima, que ahora tiene 17 años, decidió acudir a dependencias policiales para denunciar lo que estaba soportando por parte del adulto.
Al tratarse de un asunto de violencia sexual, el caso fue remitido a los profesionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región.
Una muestra de ADN
El sospechoso fue arrestado dos días después de la denuncia. En dependencias policiales, se acogió a su derecho a no declarar, aunque sí aceptó que se le tomase una muestra de ADN. Se trata de una prueba que se siempre se solicita a los sospechosos de agresión sexual: la idea es tener la muestra en la base de datos, para corroborar si el rastro biológico del hombre en cuestión aparece vinculado a otro delito de violencia sexual.
Iba a colegios, daba a las niñas su cuenta de Instagram y las instaba a que le mandasen fotografías de sus pies
De la comisaría, el varón fue trasladado a la Ciudad de la Justicia de Murcia, para ser puesto a disposición de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Estos órganos especializados son los que cuentan con competencias en violencia sexual desde la reforma de hace unos meses.
El varón salió por su propio pie de los juzgados: la jueza decretó para él libertad, aunque con cargos, puesto que continúa investigado. La autoridad judicial dictó una orden de alejamiento de la víctima. El individuo no podrá acercarse ni comunicarse con la menor de edad por medio alguno.
A colegios a hablar con menores
Fuentes judiciales apuntaron que M. C. M. fue arrestado varias veces por personarse en las inmediaciones de colegios del municipio de Murcia, dirigirse a menores de edad y pedirles fotos de sus pies.
Además, el individuo daba a las niñas su cuenta de Instagram y las instaba a que le mandasen fotografías por ese medio. Llegó a contactar con niñas de 11 años.
