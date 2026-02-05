La Policía Nacional destapa un caso de explotación laboral de extranjeros en fincas agrícolas de Lorca

La Policía Nacional ha desarrollado un amplio operativo contra la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector agrario en varias fincas del término municipal de Lorca.

La actuación se enmarca en las labores de seguimiento y control de los flujos de movilidad de trabajadores agrícolas, después de que los agentes detectaran traslados masivos de personas en autobuses y furgonetas desde distintos puntos del municipio hasta las explotaciones investigadas.

Las pesquisas permitieron constatar que entre los trabajadores había ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular en España que, debido a su especial vulnerabilidad, podrían estar siendo sometidos a condiciones laborales abusivas, sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social.

Se identificó a diez personas que trabajaban suplantando la identidad de otras con autorización de residencia y trabajo

Como resultado del dispositivo, la Policía identificó a un total de 247 trabajadores que eran recogidos en puntos previamente concertados y trasladados a las fincas agrícolas. De ellos, 72 se encontraban en situación irregular en el país.

Durante la intervención, los agentes también identificaron a diez personas que trabajaban suplantando la identidad de otras con autorización de residencia y trabajo. Por estos hechos, se les imputan delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental, por los que deberán responder ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Las unidades especializadas en extranjería mantienen abiertas las investigaciones para depurar posibles responsabilidades administrativas o penales de distintas empresas del sector agrario, con el objetivo de erradicar cualquier situación de explotación laboral de ciudadanos extranjeros.