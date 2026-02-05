Una familia de Alhama de Murcia la emprende a golpes contra dos intrusos que entraron en su casa de madrugada

Una familia de Alhama de Murcia la emprendió a golpes contra los dos intrusos que entraron en su vivienda de madrugada, informan fuentes cercanas al caso. Se trata de dos españoles, tío y sobrino, con problemas de toxicomanía que fueron detenidos. La Guardia Civil es el cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes. De madrugada saltaba el aviso: varias llamadas alertaban de que se estaba produciendo una pelea en la vía pública, con varias personas implicadas. Se precisaba de presencia policial.

Al lugar, en el casco urbano del municipio, se movilizó en primer lugar una patrulla de la Policía Local, que encontró a cuatro personas que estaban ‘enganchadas’ en la calle. Se trataba de cuatro varones, eran dos contra dos.

Fueron arrestados por allanamiento y como presuntos autores de un delito de daños, pues rompieron la puerta para entrar

Dos de los hombres estaban forcejeando e intentando retener a los otros dos. Una vez separados, los municipales se entrevistaron con ellos para tratar de esclarecer qué había pasado y por qué razón se estaban peleando en la calle.

Les hicieron frente

Fue entonces cuando dos de los involucrados en la riña relataron lo que había acontecido: según ellos, se encontraban en el interior de su domicilio (una casa en bajo en la que reside una familia de cuatro personas), pernoctando, cuando, de pronto, irrumpieron en el lugar dos individuos «de manera brusca y agresiva».

En ese momento, lo que pensaron es que se trataba de asaltantes. Los dos varones miembros de la familia actuaron, les hicieron frente y los retuvieron hasta que llegó la autoridad policial.

Los dos sospechosos fueron detenidos por allanamiento y como presuntos autores de un delito de daños, pues rompieron la puerta para entrar.