Detenido el conductor de un autobús escolar por agredir sexualmente a una alumna de 15 años en Murcia

Un hombre de 45 años, conductor de un autobús escolar, ha sido detenido en Murcia por agredir sexualmente a una de las alumnas, menor de edad, que habitualmente usaba este transporte. El sospechoso está en libertad con cargos tras comparecer en el juzgado, informan fuentes judiciales.

Los hechos tuvieron lugar desde que comenzó el presente curso escolar, relató la víctima en su denuncia. El chófer, según refirió, se dirigía a ella de un modo inapropiado cada vez que subía al vehículo: le decía, por ejemplo, que estaba buenísima. Un día llegó a tocarla: la víctima, de 15 años, aseguró que el hombre llegó a agarrarla de las nalgas.

La menor, de 15 años, afirma que el hombre le decía obscenidades desde que empezó el curso en septiembre

La adolescente, alumna de un instituto de Educación Secundaria de Murcia, al cual la llevaba este transporte escolar, decidió grabar, sin que el sujeto se enterase, las cosas que le decía cuando subía al autobús. En la grabación, que fue aportada en su denuncia ante la Policía, se escucha al varón decirle a la chica que está «obsesionado» con ella, que está «buenísima» y que la ropa le queda muy bien, entre otras palabras obscenas.

Esta grabación obra en poder de la autoridad judicial y podría servir como prueba en el procedimiento, aunque, según apuntaron las mismas fuentes, si el encausado afirma que no se trata de su voz puede pedir, en su defensa, que un perito corrobore este extremo.

Declara una testigo

Además, una amiga de la menor, que fue testigo de los hechos, declaró ante la Policía Nacional y corroboró las palabras que el chófer decía a la víctima.

Al tratarse de un asunto de violencia sexual, el caso fue remitido a los profesionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.

Dado que estaba completamente identificado, el conductor del autobús, empleado de una compañía de Caravaca de la Cruz, fue arrestado el día después de la denuncia. En dependencias policiales, el sujeto se acogió a su derecho a no declarar. De la comisaría, el varón fue trasladado a la Ciudad de la Justicia de Murcia.

El sospechoso, que no contaba con antecedentes, quedó en libertad con cargos, investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual. La autoridad judicial dictó una orden de alejamiento de la víctima. El individuo no podrá acercarse ni comunicarse con la menor por medio alguno: si lo hace, incurriría en un delito de quebrantamiento de condena.

El caso fue puesto en conocimiento de la empresa de autobuses, aunque no del instituto, un centro educativo ubicado en una pedanía del municipio de Murcia.

El caso es asunto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que cuenta con competencias en violencia sexual desde la reforma de hace unos meses.