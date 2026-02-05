Desarticulado en Archena un grupo criminal con cuatro invernaderos de marihuana

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Archena la operación ‘Red Grove-El Paso’, en el marco de los servicios destinados a la prevención y persecución del tráfico de drogas, que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo dedicado al cultivo ilícito de marihuana.

La actuación ha culminado con la detención de ocho personas, presuntamente implicadas en los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

En los cinco registros efectuados se han desmantelado cuatro invernaderos de marihuana tipo indoor con un millar plantas / Guardia Civil

Además, los agentes han desmantelado cuatro invernaderos tipo indoor instalados en viviendas y en una nave industrial, donde se hallaron cerca de un millar de plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento.

Las plantaciones se localizaron en cuatro viviendas y en un polígono industrial del municipios

La investigación se inició en octubre del pasado año, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana detectaron diversos indicios que apuntaban a la existencia de una producción ilegal de cannabis en el municipio de Archena. A partir de estos datos, agentes del Área de Investigación establecieron un dispositivo que permitió localizar cinco inmuebles en el casco urbano que, presuntamente, albergaban plantaciones ilegales.

Las pesquisas condujeron a la identificación de un grupo de personas que se encargaban de la gestión y mantenimiento de los invernaderos. Una vez reunidas las pruebas necesarias, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro de cuatro viviendas y una nave industrial, donde se incautaron las plantas de marihuana, así como sofisticados sistemas de iluminación, calefacción, riego y ventilación, además de una escopeta de aire comprimido y dinero en efectivo.

Durante la operación también se incautó una escopeta de aire comprimido y dinero en efectivo / Guardia Civil

Según se desprende de la investigación, el grupo delictivo desarticulado tenía capacidad para cultivar varios miles de plantas de marihuana al año, que posteriormente eran envasadas al vacío y distribuidas a otros grupos criminales para su venta.