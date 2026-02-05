Tribunales
Cinco años de prisión por abusar sexualmente de su nieta menor durante meses
El TSJ considera sólido el relato de la menor y destaca antecedentes de agresiones sexuales a otras hijas del acusado
EFE
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de junio pasado que lo condenó a cinco años de cárcel y seis de libertad vigilada por agresión sexual continuada a su nieta.
La sentencia declaró probado que los hechos se produjeron entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 cuando el acusado se aprovechó de la relación de parentesco y de confianza para cometer el delito cuando la nieta, menor de edad, lo visitaba en su domicilio.
Y añadió que una de esas agresiones sexuales la cometió con ocasión de la visita que ambos hicieron al domicilio de los bisabuelos de la niña.
En su recurso ante el TSJRM, el condenado alegó que el testimonio de la nieta no era creíble al ser muy dada a fabular, para añadir que por ello debía ser absuelto porque no existían pruebas que lo incriminaran.
Dos hijas del acusado relataron hechos similares cuando eran niñas
Frente a esas alegaciones, la Sala dice que a lo largo del proceso y en el juicio la menor mantuvo el mismo relato sobre los hechos, y añade que existen corroboraciones periféricas que respaldan sus acusaciones.
Señala también que no existen indicios de que actuara movida por motivos espurios, ya que la relación con el abuelo era buena, como acreditaron los testigos en la vista oral y como reconoció este, y entre las corroboraciones periféricas, recalca que de las cuatro hijas del acusado, dos declararon que de niñas sufrieron agresiones sexuales por parte del mismo.
La sentencia confirma en su integridad la resolución recurrida, que incluyó también una orden de alejamiento de 300 metros por tiempo de ocho años y el pago a la perjudicada de una indemnización de 30.000 euros por daños morales.
