Cae con el coche en el socavón de una obra en la Costera Sur de Murcia

Un coche se ha salido de la vía y se ha empotrado contra unas obras, hasta caer en un socavón, este jueves por la tarde en la Costera Sur de Murcia.

Los hechos se han producido a las 15.41 horas, cuando el vehículo, por causas que se desconocen, ha ocupado las obras que se vienen realizando en dicha carretera, a la altura de la entrada de Algezares.

En la zona se encontraban trabajando obreros, que, asustados, se han apartado apresuradamente al presenciar cómo el coche invadía su espacio de trabajo y derribaba las vallas que delimitan el lugar.

Así ha quedado el coche, volcado en el socavón de las obras / Israel Sánchez

El turismo ha acabado en un agujero y el conductor ha resultado herido. Al lugar se ha desplazado una ambulancia del 061 que ha traslado al hombre, que se encontraba visiblemente desorientado, al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Las obras están adecuadamente señalizadas y todo apunta a que el accidente se ha debido a un despiste del conductor.