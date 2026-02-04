El 'mataleón', método de un ladrón reincidente detenido en Molina de Segura

La Policía Nacional ha detenido en Molina de Segura a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras su implicación en un asalto cometido en plena vía pública mediante la técnica conocida como mataleón.

Los hechos tuvieron lugar en la plaza Cristo Rey, donde una llamada a la Sala CIMACC 091 alertó de una riña entre tres hombres. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varios agentes, que a su llegada localizaron a dos varones forcejeando.

El detenido está implicado en otros tres robos recientes

Según las investigaciones y los testimonios recabados por la Policía Nacional, uno de los implicados habría abordado a la víctima por la espalda, inmovilizándola con el mataleón, mientras un tercer individuo aprovechaba para sustraerle dinero, un teléfono móvil y una bolsa con ropa, dándose posteriormente a la fuga.

La víctima inició la persecución de los autores por calles cercanas y logró alcanzar a uno de ellos, que fue detenido por los agentes poco después. El arrestado está además relacionado con otros tres robos de características similares cometidos en los últimos seis días.

El detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para localizar al segundo implicado en el robo.