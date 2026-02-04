Investigan a dos vecinos de Torre Pacheco por golpear a un perro y tirarlo a un contenedor

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a dos vecinos de Torre Pacheco como presuntos autores de un delito de maltrato animal, tras la agresión sufrida por un perro que fue hallado gravemente herido en el interior de un contenedor de basura.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el propietario del animal, que localizó a su perro, de pequeña estatura y mestizo, dentro de un contenedor próximo a su domicilio. El animal presentaba heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro veterinario, donde quedó ingresado con pronóstico grave debido a una supuesta fractura cervical.

Radiografía del perro herido en la que se muestra la supuesta fractura cervical / Guardia Civil

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se hicieron cargo de las pesquisas y recopilaron indicios tanto en el lugar de los hechos como en el entorno cercano. Según la investigación, el perro habría accedido previamente a una vivienda próxima y, poco después, un individuo salió del inmueble portando una bolsa de papel en la que presuntamente se encontraba el animal herido, que fue arrojada posteriormente al contenedor.

Las actuaciones han permitido identificar a dos personas, a las que se les han instruido diligencias en calidad de investigados por un presunto delito de maltrato animal.

Campaña #YoSiPuedoContarlo

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos y destacan la campaña #YoSiPuedoContarlo, puesta en marcha para concienciar sobre la protección y el bienestar de los animales domésticos, así como para fomentar la denuncia de conductas que vulneren la legislación vigente. El maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal.

Cualquier caso de maltrato o abandono puede ser denunciado a través del teléfono 062, del correo electrónico seprona@guardiacivil.org o mediante los perfiles oficiales de la Guardia Civil en redes sociales.