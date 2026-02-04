Investigación
Se estrella con el coche contra una tienda de instrumentos musicales cuando conducía ebrio por Murcia
Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco menos diez de la mañana, en la calle Cartagena del barrio del Carmen, en Murcia.
Un testigo dio la voz de alarma: un coche se habría estrellado contra el escaparate de una tienda de instrumentos musicales. El automóvil se habría salido de la carretera y chocado contra el comercio, en cuya fachada causó destrozos.
Según apuntó la persona que vio el siniestro, el conductor del automóvil presentaba síntomas de hallarse bajo los efectos de alcohol o de algún tipo de sustancia que mermaba sus capacidades.
Pese a lo aparatoso del accidente, el hombre no precisó de asistencia sanitaria y al lugar no se movilizó ninguna ambulancia.
Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Murcia. Los agentes procedieron a someter al varón a la prueba de detección de alcohol y drogas. Cabe recordar que hacerlo es obligatorio cuando lo requieren los responsables de tráfico, como fue el caso. El hombre (y único ocupante del turismo siniestrado) arrojó un resultado positivo, por lo que será investigado (aunque no ha sido detenido) por un delito contra la seguridad vial.
Del caso se ocupa la Unidad de Atestados de la Policía Local de Murcia, grupo que tiene las competencias, al tratarse de un siniestro vial en el casco urbano. El varón fue trasladado a dependencias de la Comisaría de Distrito del Carmen, de la Policía Nacional, a efectos de identificación, dado que iba sin documentación.
