Del aeropuerto de Barcelona al centro de Murcia: la historia de una maleta robada que causa furor en redes

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre como presunto autor del robo de una maleta sustraída días antes en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. El equipaje pertenecía a Carlos Sánchez, un viajero que regresaba de un viaje a Helsinki y cuyo caso se ha hecho viral en la red social X (antes Twitter).

Sánchez presentó la denuncia en Madrid tras comprobar que una de sus maletas no apareció durante una escala en Barcelona. La clave para seguirle la pista fue que el equipaje contaba con un dispositivo de localización, lo que permitió conocer su recorrido por distintos puntos del país hasta llegar a la ciudad de Murcia.

"Twitter Murcia, necesitamos tu ayuda"

Durante los días en los que la maleta permaneció perdida, o presuntamente robada, su propietario fue narrando la situación a través de mensajes en X, que rápidamente comenzaron a difundirse y a acumular miles de interacciones y comentarios. En uno de sus últimos mensajes, publicado apenas un día antes de la detención, Sánchez pedía ayuda directamente a los usuarios murcianos.

El llamamiento, acompañado de la descripción detallada del equipaje, contribuyó a que el caso alcanzara una gran repercusión en redes sociales.

El equipaje contenía objetos valorados en 2.000 euros

Paralelamente, y con la información aportada por el sistema de localización y el propio denunciante, la Policía Nacional activó un dispositivo coordinado entre las salas CIMACC 091 de Madrid y Murcia, que permitió localizar a un varón en posesión de la maleta denunciada como sustraída.

Al ser identificado por la policía, el hombre mostró signos evidentes de nerviosismo y acabó reconociendo que la maleta no era de su propiedad. En su interior se encontraban pertenencias valoradas en unos 2.000 euros.

Noticias relacionadas

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de hurto, mientras que la maleta recuperada será devuelta a su propietario, poniendo fin a una historia que comenzó como un contratiempo en un aeropuerto y terminó convertida en un fenómeno viral en redes sociales.