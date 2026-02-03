El noruego apuñalado en la estación de autobuses de Murcia recibe el alta del hospital

El hombre de nacionalidad noruega que fue apuñalado salvajemente en la estación de autobuses de Murcia ha recibido el alta del hospital, informan fuentes sanitarias.

Este hombre fue intervenido quirúrgicamente en el Morales Meseguer, el hospital al que fue llevado de urgencia en ambulancia desde la misma estación de San Andrés donde fue atacado.

En aquel momento, el varón, de 37 años de edad, se encontraba malherido, había perdido mucha sangre y, según aportaron testigos, presentaba "cortes en la barriga" profundos, "con muy mala pinta". Estuvo en Cuidados Intensivos, fue operado, pasó a planta y desde el viernes está dado de alta, concretan desde Salud.

"Un tajo en la barriga"

Los hechos tuvieron lugar sobre la una menos cuarto de la madrugada después de que la víctima ganase un premio en un salón de juegos emplazado en la estación de San Andrés. En el exterior de la estación, en la vía pública, un sujeto armado con un machete le atacó. "Le pegó un tajo en la barriga", subrayaron los presentes.

Antes de la llegada de la Policía, el vigilante de seguridad del recinto ya estaba en el escenario. Tras ser acuchillado, el hombre quedó consciente, tendido boca arriba en la acera, aturdido y malherido. A unos metros, otro hombre ensangrentado. Un joven de origen magrebí que intentó ayudarle.

Aunque en un principio se hablaba de dos agresores, solo había uno: el otro varón presente en el escenario se metió para tratar de defender a la víctima. Y salió mal parado. Era un joven, de 29 años, que resultó con cortes de gravedad y fue trasladado al Virgen de la Arrixaca. Intervino, con intención de ayudar, al ver lo que estaba pasando, y acabó apuñalado también.

El sospechoso pasó el martes pasado a disposición del Juzgado de Guardia, que lo mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza por intentar matar a puñaladas al hombre, de 37 años y que se recupera de las graves heridas, por las que fue operado de urgencia ya en su casa, tras recibir el alta del Morales Meseguer.

El sujeto está encarcelado en el penal de Sangonera, en Murcia como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y/o lesiones graves, así como por robo con violencia.