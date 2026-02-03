Dos jóvenes heridos, uno muy grave, al salirse de la vía un turismo en la A-7 en Murcia

Dos jóvenes de 19 y 20 años han resultado heridos, uno de ellos de extrema gravedad, tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por la pedanía murciana de La Ñora.

El suceso tuvo lugar a las 03:25 horas de la pasada madrugada, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 571 de la A-7, en sentido Andalucía. Los alertantes indicaban que uno de los ocupantes se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

Uno de los heridos ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Arrixaca

Hasta el lugar del accidente se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Los bomberos procedieron a la excarcelación de uno de los heridos.

Noticias relacionadas

Mapa del lugar donde se ha producido el accidente / 11

Ambos jóvenes fueron atendidos y estabilizados en el lugar por los sanitarios y posteriormente trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca, donde uno de ellos ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de sus lesiones.