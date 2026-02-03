Sucesos
Dos heridos en un accidente entre una furgoneta y una moto en la RM-311 en Cartagena
El siniestro ocurrió a la altura de Pozo Estrecho y el motorista, de 41 años, resultó herido de mayor gravedad
Dos personas han resultado heridas este martes por la mañana tras la colisión entre una furgoneta y una motocicleta en la carretera RM-311, a la altura de Pozo Estrecho, en el término municipal de Cartagena.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del accidente a las 07:19 horas, localizando el siniestro en el tramo comprendido entre Pozo Estrecho y la autovía A-30. Según indicaron los testigos, el motorista salió despedido tras el impacto y quedó tendido sobre la calzada, herido.
Los dos heridos han sido trasladados al hospital Santa Lucía
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que solicitaron asistencia sanitaria tanto para el conductor de la motocicleta como para el de la furgoneta. El 061 movilizó dos ambulancias, cuyos sanitarios atendieron y estabilizaron a ambos heridos antes de su traslado al hospital Santa Lucía de Cartagena.
El conductor de la motocicleta, un varón de 41 años, presentaba lesiones de mayor gravedad, mientras que el conductor de la furgoneta, de 53 años, sufrió heridas de carácter menos grave.
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- El Gobierno regional limita el acceso a varios espacios de Sierra Espuña para proteger al águila real
- Descubren un enorme zulo lleno de marihuana en una casa aislada de un pueblo de Murcia
- Santiago y Zaraiche, listo para acoger casi 150 viviendas junto a Los Cubos
- Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
- Culminada la estructura de uno de los viaductos del AVE entre Lorca y Puerto Lumbreras
- La calle 18 de Cartagena
- Varios constructores pedirán al Consistorio una compensación económica por el PGOU