Dos heridos en un accidente entre una furgoneta y una moto en la RM-311 en Cartagena

Dos personas han resultado heridas este martes por la mañana tras la colisión entre una furgoneta y una motocicleta en la carretera RM-311, a la altura de Pozo Estrecho, en el término municipal de Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del accidente a las 07:19 horas, localizando el siniestro en el tramo comprendido entre Pozo Estrecho y la autovía A-30. Según indicaron los testigos, el motorista salió despedido tras el impacto y quedó tendido sobre la calzada, herido.

Los dos heridos han sido trasladados al hospital Santa Lucía

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que solicitaron asistencia sanitaria tanto para el conductor de la motocicleta como para el de la furgoneta. El 061 movilizó dos ambulancias, cuyos sanitarios atendieron y estabilizaron a ambos heridos antes de su traslado al hospital Santa Lucía de Cartagena.

Noticias relacionadas

El conductor de la motocicleta, un varón de 41 años, presentaba lesiones de mayor gravedad, mientras que el conductor de la furgoneta, de 53 años, sufrió heridas de carácter menos grave.