Golpe al narcotráfico: cae una red que operaba desde Espinardo y adquiría cocaína en Andalucía para venderla en la Región

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia y agentes de la Policía Nacional han desmantelado, en una investigación conjunta, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en la Región de Murcia y que adquiría importantes cantidades de cocaína en Andalucía para su posterior distribución al menudeo.

La investigación, iniciada durante el año 2025, permitió a los agentes constatar la existencia de este grupo criminal asentado en la pedanía murciana de Espinardo, desde donde operaba con una estructura altamente jerarquizada y un reparto definido de funciones entre los distintos miembros de un clan familiar.

En los registros realizados en Murcia y Molina de Segura fueron intervenidas armas de fuego reales y simuladas / Policía Nacional

Durante la investigación, las unidades especializadas comprobaron que la organización obtenía grandes partidas de cocaína en otros puntos del territorio nacional, principalmente en Andalucía, y las trasladaba hasta la Región de Murcia en vehículos de alta gama. Para ello, adoptaban estrictas medidas de seguridad con el fin de detectar posibles seguimientos policiales o la presencia de otras organizaciones dedicadas a los denominados vuelcos de droga.

Intervenidas drogas, armas, vehículos y cerca de 2.000 plantas de marihuana

El operativo de desmantelamiento se llevó a cabo el pasado 21 de enero y se saldó con la realización de nueve registros en domicilios de Murcia y Molina de Segura. En ellos se intervinieron distintas cantidades de marihuana, cocaína y hachís, dinero en efectivo, siete vehículos utilizados por la organización, dos armas cortas, abundante munición y un fusil tipo airsoft, habitualmente empleado en asaltos entre clanes dedicados al tráfico de drogas.

La red operaba con una estructura jerarquizada y un reparto de funciones dentro de un clan familiar

Asimismo, se acordaron medidas cautelares sobre el patrimonio de la organización, entre ellas el bloqueo de los saldos de 13 productos financieros, participaciones sociales en 18 sociedades mercantiles y 17 vehículos.

Durante la operación se desmantelaron varias plantaciones con cerca de 2.000 plantas / Policía Nacional

La investigación reveló también que el grupo reinvertía los beneficios obtenidos en la instalación de grandes plantaciones de marihuana para asegurar un suministro constante de cogollos al mercado. En este contexto, se desmantelaron varias plantaciones con cerca de 2.000 plantas en diferentes fases de crecimiento.

Como resultado de la operación, fueron detenidas 14 personas en Murcia, Molina de Segura y Córdoba, a las que se les imputan delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido.