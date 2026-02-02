Sucesos
Dos detenidos por pegar una paliza a un hombre en la zona de ocio de San Esteban en Murcia
Los sospechosos, ambos españoles de 27 años, se ensañaron con la víctima, a la que tiraron al suelo de un golpe y amenazaron de muerte a punta de cuchillo
Una riña en la que se vieron implicados cinco hombres en pleno centro de Murcia se saldó con dos detenidos y un cuchillo requisado, indican fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y veinte de la madrugada del domingo, en la zona de San Miguel, en concreto en Condestable, donde hay varios locales de ocio nocturno. Agentes de la Policía Local ya se encontraban en el lugar, por prevención: a esas horas no es extraño encontrar personas que han consumido en exceso alcohol (o sustancias) y protagonizan discusiones que, más de una vez, suben de tono y acaban en violencia física.
Es lo que ocurrió el primer día de febrero. Testigos alertaron a la Policía: se estaba produciendo una pelea en Jerónimo de Roda, que es la calle que bordea el yacimiento de San Esteban, junto a unos grandes almacenes.
Al lugar se movilizaron con celebridad agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Murcia, que vieron a siete hombres pegándose. Dos de ellos destacaban por su agresividad y uno de ellos portaba un objeto punzante de unos diez centímetros. Además, estaban amenazando al joven de muerte.
Lo arrojan al suelo
Los agentes vieron cómo dos sujetos se ensañaban con la víctima, un chico al que tiraron al suelo de un golpe. Los policías, dada la situación, pidieron refuerzos a fin de poder controlar y frenar la agresión, por lo que más agentes acudieron a la zona.
Al lugar se movilizó también una ambulancia, que atendió al afectado, un hombre de 36 años, in situ. Como el facultativo determinó que, pese a la paliza, no tenía lesiones de gravedad, no se le trasladó a un centro hospitalario.
Testigos, por otro lado, indicaron a la Policía cuál era el coche de uno de los sospechosos, el cual estaba aparcado cerca. En su interior había un cuchillo grande.
Los sospechosos, ambos de 27 años y de nacionalidad española, fueron arrestados por un delito de amenazas graves.
