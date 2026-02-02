Rescatan a seis perros desnutridos y enjaulados de una finca en la huerta de Murcia

Bomberos de Murcia y agentes de la Policía Local llevaron a cabo este domingo una intervención para rescatar a seis perros, tres de ellos cachorros, que estaban en pésimas condiciones en una finca de Zeneta, pedanía de la huerta de Murcia, informan desde el cuerpo

Los hechos tuvieron lugar en el carril Torrines, sobre las dos de la tarde, hora a la que los bomberos fueron requeridos por los policías: eran necesarios para romper el candado para entrar a una finca cuyo dueño estaba ilocalizable, y en el interior de la cual se sospechaba que había animales que precisaban de ayuda.

Al lugar se movilizaron seis efectivos en un vehículo primera salida, que procedieron a abrir la propiedad y permitir tanto el acceso de los agentes como de los técnicos de Zoonosis.

Perros enjaulados que fueron liberados por la Policía y los Bomberos. / Bomberos

"Los perros se encontraban desnutridos y en pésimas condiciones", explican desde los bomberos, al tiempo que recuerdan a los vecinos que la colaboración ciudadana "es clave para evitar este tipo de situaciones".

La intervención contempla la instrucción de diligencias policiales por un delito de maltrato animal.

A La Albatalía

En el Centro Municipal de Control de Zoonosis, ubicado en la población de La Albatalía, en Murcia, se atenderá a los canes con la esperanza de que pronto encuentren una familia, en el caso de que se confirme que su hasta ahora dueño no puede encargarse de ellos.

Entre los animales que se acumulan en las decenas de jaulas del recinto (40 para perros, unas 15 para gatos), algunos han sufrido malos tratos. "Son intervenidos, porque se denuncia que han sufrido malos tratos y se incautan", contaban responsables del lugar a este periódico el año pasado, en un reportaje sobre el sitio. A la llamada de la Policía, como en esta ocasión en Zeneta, los profesionales de Zoonosis se movilizan y se ocupan de los supervivientes.

Noticias relacionadas

En la página web ayuntamientomurcia-salud.es/adoptamur/ están todos los animales que buscan un hogar.