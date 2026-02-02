Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Arde una furgoneta en la rotonda de acceso a la A-7 a la altura de Santomera

El conductor del vehículo intentó apagar las llamas con un extintor, sin éxito, y llamó a Emergencias para que fuese los bomberos

Un vehículo en llamas en la rotonda de acceso a la A-7 a la altura de Santomera.

Ana Lucas

Ana Lucas

Servicios de emergencia se movilizaban este lunes por la mañana tras tener conocimiento de que había un vehículo en llamas en la carretera, a la altura de Santomera.

Ocurría en la RM-414 en la rotonda de acceso a la A-7, entre las doce y media y la una del mediodía, indica el Instituto Armado.

Un hombre se encontraba circulando por la carretera con su furgoneta cuando se percató de que algo iba mal. Y paró. Por razones que se desconocen, el vehículo empezó a arder. Los testigos trataron de apagarlo con un extintor, sin éxito. Y llamaron al 112 a pedir ayuda.

Un vehículo en llamas en la rotonda de acceso a la A-7 a la altura de Santomera.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil, en concreto una patrulla de seguridad ciudadana, así como bomberos del Consorcio (llegados de Abanilla) que sofocaron las llamas. El suceso se saldó sin daños personales.

El incendio generó una enorme columna de humo que llamó la atención de los usuarios de la vía, los cuales pudieron seguir circulando.

