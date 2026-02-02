Dos años de prisión por abusar sexualmente de la nieta menor de edad de su hermano

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de cárcel y diez de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio que agredió sexualmente en varias ocasiones a la nieta de su hermano cuando esta era menor de edad.

La sentencia de conformidad señala como probado que los hechos se produjeron en septiembre de 2022, cuando el acusado acudía a la casa de su hermano, que estaba de mudanza, y se encontraba allí con la niña.

Deberá indemnizar a la menor con cinco mil euros por daños morales

Y añade que las agresiones sexuales fueron cometidas por el acusado con la excusa de acercarse a ella para hacerle algunas lecturas.

La sentencia, que le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, contiene también una orden de alejamiento de mil metros de la víctima por tiempo de doce años.

Además, deberá indemnizar a la menor con cinco mil euros por daños morales, cantidad que el acusado había depositado con anterioridad al juicio.