Tribunales
Dos años de prisión por abusar sexualmente de la nieta menor de edad de su hermano
Tras reconocer los hechos, la Audiencia Provincial también impone al acusado diez años de libertad vigilada y una orden de alejamiento
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de cárcel y diez de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio que agredió sexualmente en varias ocasiones a la nieta de su hermano cuando esta era menor de edad.
La sentencia de conformidad señala como probado que los hechos se produjeron en septiembre de 2022, cuando el acusado acudía a la casa de su hermano, que estaba de mudanza, y se encontraba allí con la niña.
Deberá indemnizar a la menor con cinco mil euros por daños morales
Y añade que las agresiones sexuales fueron cometidas por el acusado con la excusa de acercarse a ella para hacerle algunas lecturas.
La sentencia, que le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, contiene también una orden de alejamiento de mil metros de la víctima por tiempo de doce años.
Además, deberá indemnizar a la menor con cinco mil euros por daños morales, cantidad que el acusado había depositado con anterioridad al juicio.
