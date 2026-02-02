Alarma por un incendio en el sótano de una casa de una urbanización de Molina de Segura

Un incendio originado en el sótano de una casa hacía saltar las alarmas este lunes por la mañana en una urbanización de Molina de Segura.

Los hechos tenían lugar minutos después de las ocho de la mañana, hora a la que el 112 recibía el aviso de una central de alarmas: había fuego en una propiedad ubicada en la calle Ruiseñor, en la urbanización El Chorrico.

Hasta el lugar se movilizaron bomberos del Consorcio y agentes de la Policía Local de Molina de Segura, que confirmaron que el origen estaba en el sótano y que la casa estaba vacía, por lo que, afortunadamente, no se produjeron daños personales.

"Una vez extinguido, procedieron a ventilar las dependencias afectadas", apuntó Emergencias, que precisó que "se desconocen, por el momento, las circunstancias que han originado el incendio".