Un voluntario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, acusado de violar a dos estudiantes alemanas en una discoteca en 2023

Un voluntario de la entidad Erasmus Student Network, que atendía a alumnos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, está acusado violar a dos estudiantes erasmus alemanas en septiembre de 2023. Los hechos sucedieron, según relata la Fiscalía, tras una fiesta en una conocida discoteca de la capital hispalense. El Ministerio Público pide para el varón 17 años de cárcel por ser autor de dos delitos de violación con acceso carnal por vía vaginal.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía recoge que el procesado, "aprovechándose" de que ambas estudiantes "habían consumido sustancias" que "habían anulado su voluntad" -sin poder determinarse cuáles eran estas sustancias-, las invitó a la zona reservada del bar de copas en el que se encontraban. "Atentando contra la libertad sexual de ambas, las besó sin que ellas lo consistieran", explica el Ministerio Público sobre el inicio de la noche.

A la salida de la discoteca, en torno a las cinco de la mañana, "sabiendo que no tenían control de lo que hacían por la anulación de la voluntad referida", los tres ser marcharon en un Uber hasta su casa. "Una vez allí, en el cuarto de baño, el procesado con ánimo de atentar contra la libertad sexual y aprovechándose de la situación de aturdimiento que tenía una de las estudiantes se colocó detrás, le subió la falda y apartó su ropa interior penetrándole vaginalmente, a pesar de que le manifestó que no quería tener relaciones sexuales", apunta el relato. "Ella se apartó al sentir la penetración".

En segunda instancia, el acusado "aprovechándose de la situación de aturdimiento con nulidad de voluntad de la otra estudiante, la llevó a hasta su dormitorio donde la desnudó, se colocó encima y le preguntó en varias ocasiones si era virgen". A continuación, la penetró vaginalmente mientras ella gritaba de dolor, "llegando incluso a provocarle una hemorragia al romperle el himen".

El Ministerio Público destaca que una de las jóvenes sufrió varias lesiones debido al ataque del hombre, teniendo que acudir incluso a que la viera un médico. El acusado carece hasta el momento de antecedentes penales.

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar este caso desde este lunes y hasta el próximo miércoles. La Fiscalía solicita para el varón 7 años de cárcel por el primer delito de violación con acceso carnal, mientras que por el segundo pide otros 10 años de prisión para el acusado. Además, se pide también una multa por el delito leve de lesiones.

En su página web, la Erasmus Student Network se presenta como una asociación que tiene presencia en 39 ciudades españolas y que colabora con unas 30 universidades a través de 1.500 voluntarios que dan servicio a aproximadamente 52.000 estudiantes internacionales.

Fuentes de la Universidad Pablo de Olavide han informado a El Correo de Andalucía que "no se van a hacer declaraciones porque no tienen información suficiente sobre este tema. Cuando los asuntos están en sede judicial , debemos ser cautos y respetuosos con el procedimiento. Se harán las declaraciones oportunas cuando conozcamos la resolución judicial".