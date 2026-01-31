Golpea a su mujer en su casa de Puerto Lumbreras porque no le facilita el divorcio y luego se autolesiona con un cuchillo

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido condenado a diez meses de cárcel por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia machista: pegó a su mujer en su casa de Puerto Lumbreras porque se negó a darle el libro de familia, que él necesitaba para pedir el divorcio. Además de la pena de prisión, se le prohíbe aproximarse a menos de 300 metros de su víctima y comunicarse con ella por medio alguno durante dos años. Ha de indemnizarla con 270 euros por las lesiones causadas.

El episodio ocurrió el pasado mes de abril, en el domicilio que el procesado compartía con su esposa y con su suegra. La riña comenzó, según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, porque él "quería, para solicitar el divorcio, que le entregara el libro de familia, que la mujer tenía guardado en una caja".

"En el transcurso de dicha discusión, con absoluto desprecio hacia la integridad física de ella, le dio un fuerte golpe en la cara y la agarró fuertemente tapándole la nariz y la boca, llamando por teléfono la víctima a su madre, que vive con ellos, desde su divorcio, contándole lo sucedido", detalla la resolución.

La suegra llegó, se quedó con su hija y ambos vieron cómo el encausado "salía de la cocina con un cuchillo". Cuando le preguntaron qué pensaba hacer, el hombre "comenzó a autolesionarse".

La mujer "sufrió lesiones consistentes en equimosis y eritema en malar izquierdo que requirieron para su sanidad seis días, uno de ellos con pérdida de calidad de vida moderada", concreta el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Lorca, que dictó sentencia y resolvió el asunto en un juicio rápido.

Recurre la sentencia

El varón recurrió ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia y pidió que, en vez de una pena de cárcel, lo condenasen a hacer trabajos comunitarios. Y argumentó por qué: sería "más conveniente y menos perjudicial a sus intereses, especialmente teniendo en cuenta que no estamos ante una lesión como expresión de dominación machista, dado que el trasfondo es la petición de divorcio que quería solicitar el hombre".

Además, alegó que "el cuchillo empleado no tuvo influencia en el delito" y subrayó que él "tiene trabajo estable, permisos de residencia y trabajo y carece de antecedentes penales".

La acusación particular, ejercida por la víctima, no se opuso a lo solicitado por la defensa del sujeto, mientras que la Fiscalía impugnó el recurso.

El tribunal, al desestimar la petición del condenado, apunta que "si bien el cuchillo nose empleó en la agresión, sí se empleó posteriormente, cuando acudió a la casa la madre de la víctima, quien declaró que primero las encaró con él en la mano y posteriormente lo empleó para causarse un corte en la muñeca que requirió puntos de sutura".

Asimismo, la Audiencia estima que "las alegaciones sobre el trabajo estable o los premisos de residencia y trabajo son irrelevantes en orden a la elección de la pena, puesto que no se alegaron durante el procedimiento y la juzgadora no las pudo tener en cuenta". "En cualquier caso, esas circunstancias personales pueden ser relevantes posteriormente para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, pero no ahora por lo expuesto", destaca.