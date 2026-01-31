Investigación
Detenido un hombre por la muerte violenta de otro en Sabadell
Los hechos se han producido alrededor de las 5:30 horas de la madrugada en una pelea al interior de un domicilio
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro hombre en la localidad barcelonesa de Sabadell.
Sobre las 5.30 horas de la madrugada de este sábado los agentes han recibido un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio y, a su llegada, han localizado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia, informa el cuerpo en un comunicado.
En el lugar del incidente también han localizado a un hombre que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos y se ha abierto una investigación que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un sujeto que intentó acceder a su coche
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón
- Mari Carmen Morales: 'Vamos a solicitar que La Candelaria sea reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Murcia
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: festivales en familia, mercados medievales y sabores del mundo
- El Real Murcia vuelve a cambiar su guion en el mercado de fichajes
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- El Pleno de Cartagena recuerda a Sabic que obtuvieron los terrenos de la Aljorra gratis y han recibido millones de euros en subvenciones
- Carrera al Rectorado de la UMU: El decano de Química confirma su candidatura a su junta de facultad