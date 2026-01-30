Sucesos
Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un ladrón que intentó acceder a su coche
Testigos explican que la furgoneta llegó a volcar y algunos de los viandantes la voltearon para auxiliar al conductor
Un hombre resultó herido tras dar un volantazo y estrellar su furgoneta contra un árbol de la calle San Antón de Murcia este viernes. La razón, según se investiga y afirmaron testigos: esquivar a un sujeto que intentó acceder a su coche, presumiblemente para robarle.
Testigos explicaron a La Opinión que la furgoneta llegó a volcar y algunos de los viandantes la voltearon para auxiliar al conductor.
Varias llamadas alertaron al 112 de lo acontecido: una furgoneta se había empotrado contra un naranjo (las frutas estaban esparcidas por el suelo tras el impacto) y un hombre precisaba de ayuda sanitaria urgente.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, así como una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron al único ocupante del vehículo, un hombre que resultó herido.
Los policías movilizados tomaron declaración a los testigos a fin de esclarecer qué ocurrió. Uno de los presentes dijo que el conductor llevaba en el interior de la furgoneta gran cantidad de dinero en metálico, en el interior de una bolsa, lo cual habría sido el 'reclamo' que propició que un amigo de lo ajeno tratase de abrir el vehículo cuando se detuvo en el semáforo: para quitarle el efectivo.
