Dos detenidos por forzar una máquina expenedora en una gasolinera de Alcantarilla

Dos hombres han sido de detenidos por un delito de robo con fuerza, tras ser considerados los responsables de haber forzado una máquina expendedora situada en una gasolinera de Alcantarilla para sustraer el dinero y productos de su interior.

Agentes de la Policía Nacional que se encontraban desarrollando labores de seguridad y prevención de delitos en el municipio de Alcantarilla a las dos de la madrugada, fueron advertidos por un ciudadano que había visto a dos individuos encapuchados y en actitud sospechosa manipulando una máquina expendedora situada en una gasolinera próxima.

A la llegada de los agentes localizaron dicha máquina expendedora que presentaba claros signos de forzamiento para acceder a su interior. El dinero del cajetín así como los diferentes productos de alimentación habían sido sustraídos. La valoración posterior permitió estimar que los daños causados superaban los 1.500 euros.

La investigación desarrollada entonces así como la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad condujo a los agentes de la Policía Nacional a la identificación, localización y detención de los dos varones responsables del robo.

Ambos se encontraban en posesión de múltiples antecedentes policiales al haber sido detenidos en 24 y 17 ocasiones, respectivamente.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional del principal responsable del robo.