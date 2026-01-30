Desaparición
Continúa la búsqueda de un anciano desaparecido en Blanca desde el miércoles
Un familiar anunció su hallazgo y rectificó posteriormente
EFE
El anciano dado por desaparecido en Blanca desde el pasado miércoles continúa siendo buscado por los servicios de emergencias, después de que por error un familiar anunciase su hallazgo en Ojós y rectificase posteriormente.
Helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias (DGSCE) con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) se han unido esta mañana a los servicios de emergencia que están buscando a un hombre de 76 años desaparecido en las inmediaciones de Blanca.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió notificación de la desaparición a primera hora de la tarde del miércoles. Esa misma mañana había salido a caminar y no había vuelto.
Desde entonces, y coordinados por la Guardia Civil, lo buscan efectivos de la Policía Local, Guardia Civil (ayer con un helicóptero) y técnicos y voluntarios de Protección Civil con perros de rescate y guías.
Hoy se han sumado más voluntarios de Protección Civil y del club de senderismo local, además del helicóptero de la DGSCE con los bomberos rescatadores del CEIS.
