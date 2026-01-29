Un vigilante del Morales Meseguer de Murcia denuncia que un paciente psiquiátrico le agredió y le rompió una pierna en Urgencias

"Queremos expresar nuestra más rotunda condena ante los graves hechos ocurridos el pasado fin de semana en el Morales Meseguer de Murcia, donde un vigilante de seguridad de la empresa Salzillo Seguridad fue víctima de una violenta agresión por parte de un paciente psiquiátrico". Así arranca el comunicado que el sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de UGT Región de Murcia ha enviado a los medios, a raíz de que un profesional que ejerce labores de seguridad privada en el citado hospital de Murcia denunciase que un paciente agresivo (al parecer, con problemas psiquiátricos) le rompió una pierna en Urgencias.

Los hechos habrían tenido lugar de madrugada, cuando un paciente muy alterado, según el testimonio del afectado, arremetió contra el vigilante, con tal fuerza que llegó a fracturarle un hueso de una de las extremidades inferiores. Además, subraya el perjudicado, el hombre estuvo a punto de estrellarle una mesa en la testa, algo que finalmente no ocurrió.

Ante este hecho, desde UGT "nos solidarizamos plenamente con nuestro compañero agredido y le deseamos una pronta y completa recuperación". En cuanto a la persona autora del ataque, si los informes forenses así lo determinan podría ser considerada una persona inimputable.

"Riesgos constantes"

El colectivo de trabajadores considera que "este lamentable suceso vuelve a poner de manifiesto la urgente necesidad de una regulación más efectiva en el sector de la seguridad privada, especialmente en aquellos servicios que se desarrollan en entornos con una gran afluencia de público, como hospitales o centros sanitarios, donde las personas trabajadoras de seguridad privada se enfrentan a riesgos constantes".

En este sentido, "desde UGT reclamamos que se refuercen las medidas de protección personal y respaldo jurídico para las y los profesionales del sector, que cada día desempeñan una labor esencial para garantizar la seguridad ciudadana en condiciones muchas veces precarias".

"Es imprescindible avanzar hacia un marco normativo que reconozca plenamente la importancia de su trabajo y garantice su integridad física y jurídica en el desempeño de sus funciones", concluye la nota.

Cabe precisar que el presunto agresor sería un enfermo psiquiátrico. La Región ha sido escenario de numerosos casos en los cuales se ha probado que el sospechoso ha cometido un hecho grave (incluso un crimen), pero hay una exención de responsabilidad penal (o responsabilidad atenuada, en algunas ocasiones) por su trastorno mental. En el primer caso, si se trata de un episodio grave, estas personas están abocadas al psiquiátrico penitenciario.