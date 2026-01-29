Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Girona
EP
Una mujer ha muerto la tarde de este jueves en un incendio en su vivienda en Breda (Girona), informa Bombers de la Generalitat en un comunicado. Los Bombers han recibido el aviso del sinistro a las 19.08 horas y han activado inmediatamente siete dotaciones.
La familia de la mujer, que residía sola, ha accedido a la vivienda y la ha encontrado dañada y con las paredes ennegrecidas.
Los bomberos han accedido al interior de la vivienda y han constatado que el origen de los desperfectos había sido un incendio confinado, que se ha autoextinguido, en la cocina, donde se han hallado el cuerpo de la víctima.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviado dos dotaciones pero no han podido salvar la vida de la mujer, y los Mossos d'Esquadra, con cuatro patrullas, se han encargado de la investigación del sinistro.
