El juicio por el crimen de Halloween empieza la semana que viene en Murcia: el procesado pide declarar al comienzo de la vista

Pedro mató de una puñalada a Gaspar en el bar Mamy Blue de Santa Cruz, en el municipio de Murcia, en la noche del Halloween del año 2023. Hubo testigos del acuchillamiento y el individuo lo admitió en todo momento. El juicio por el conocido como crimen de Halloween arrancará la próxima semana y será con jurado popular, como ya publicó este diario. Falta concretar si fue homicidio o se trató de un asesinato.

La Fiscalía pide 18 años de cárcel para el acusado, que ingresó en prisión provisional días después de su arresto. Su defensa, que intentará conseguir que se le aplique la eximente completa por enajenación mental, ha pedido expresamente que el interrogatorio al procesado se celebre al comienzo de la vista. En concreto, el martes día 3 de febrero. La jornada del lunes se dedicará a la selección de los miembros del tribunal popular que emitirán el veredicto sobre el procesado.

El día del suceso, según relatarían los clientes del bar y testigos, Pedro y Gaspar, pasada la medianoche, se enzarzaron en una discusión que fue subiendo de tono (que empezó porque la víctima habría hecho algún comentario a la camarera) y se materializó en golpes hasta que uno de ellos sacó un arma blanca y arremetió contra el otro. Le acuchilló.

Cuchillo encontrado en un bancal por la Guardia Civil, supuestamente el arma del crimen de Halloween de Murcia. / La Opinión

Tal y como se lee en el relato de hechos justiciables, el encausado "extrajo un cuchillo o navaja que portaba en el bolsillo derecho del pantalón que vestía, arma de tipo monocortante y con una anchura de hoja de, al menos, 25 milímetros (esto es, 2’5 centímetros), con la que, apenas uno o dos segundos después, tras abrir el arma, lanzó un solo golpe a Gaspar, que le impactó en el tórax izquierdo".

El procesado "atacó a Gaspar con el cuchillo o navaja que portaba, con el ánimo de acabar con su vida". Que es lo que hizo.

Un charco de sangre

Entonces, "tambaleándose, Gaspar tan solo pudo dar algunos pasos durante unos tres metros de distancia, en dirección a la barra del establecimiento, cayendo de espaldas sobre el suelo. Gaspar quedó mortalmente herido sobre el suelo del Mamy Blue, rodeado por un charco de sangre, dando el acusado algunas vueltas por el local pasando junto al cuerpo tendido, sin interesarse por la situación o estado en el que Gaspar se encontraba", concreta el documento judicial.

Testigos alertaron a Emergencias: había un hombre en el suelo que precisaba de asistencia sanitaria urgente. Al local se movilizaron con celeridad agentes de la Policía Local de Murcia, que encontraron a la víctima malherida e inconsciente y descubrieron que el agresor había escapado.

La prioridad: atender al herido, por lo que los agentes solicitaron al 112 que fuese al bar una ambulancia. La víctima quedó en manos de los sanitarios movilizados también al local. Lamentablemente, estos profesionales únicamente pudieron certificar el deceso.