Dos encapuchados desvalijan una óptica en dos minutos en Los Alcázares

Después de un año sin sobresaltos, la compañía Óptica Óptima ha vuelto a ser víctima esta semana de dos nuevos robos, uno en la pedanía ilicitana de La Marina y otro en la localidad de Los Alcázares. La Guardia Civil investiga si ambos robos han sido cometidos por la misma banda de ladrones, que iban encapuchados y vestían ropa diferente. Los establecimientos están pendientes de cuantificar el perjuicio causado, aunque se baraja que es elevado porque han sustraído gran cantidad de gafas de primeras marcas.

La óptica asaltada en La Marina. / INFORMACIÓN

El grupo Óptica Óptima, que cuenta con cerca de treinta establecimientos abiertos en las provincias de Alicante y Murcia, suma ya 20 robos en menos de tres años. El refuerzo de las medidas de seguridad no ha frenado a los asaltantes, ni siquiera el humo antirrobo, como se puede apreciar en las grabaciones de las ópticas asaltadas.

El robo en la Óptica Óptima de La Marina fue cometido sobre las tres y media de la madrugada del pasado martes. El comercio cuenta con persiana y un cristal de seguridad en la puerta, que además cuenta con unas barras para dificultar el acceso en caso de robos. Pese a ello, los delincuentes rompieron con una maza el cristal de seguridad de la puerta y una vez fracturado accedieron dos personas con capuchas para ocultar su identidad.

Robo en tres minutos

Durante tres minutos aproximadamente, dos ladrones estuvieron apoderándose de decenas de gafas. No les importó que estuviera sonando la alarma y desaparecieron del lugar antes de que llegaran las Fuerzas de Seguridad. Se desconoce si los dos implicados contaban con el apoyo de algún cómplice que les esperaba en un coche fuera de la óptica para facilitar la huida.

Óptica asaltada en Los Alcázares. / INFORMACIÓN

Tras este robo se cometió otro asalto en otro local de esta cadena de ópticas en Los Alcázares poco antes de las cinco de la madrugada. La distancia entre ambas ópticas es de poco más de 60 kilómetros y el trayecto en coche se realiza en una hora aproximadamente, por lo que podría haber sido cometido por la misma banda.

No obstante, en el robo de Los Alcázares entran a robar tres personas y visten una ropa diferente, según se puede visualizar en las cámaras de seguridad. En cualquier caso, no parece que sea una casualidad que entren a robar la misma noche en dos establecimientos de la misma empresa.

Gafas esparcidas por el suelo en la óptica asaltada en Los Alcázares. / INFORMACIÓN

Si el robo en La Marina se prolongó durante unos tres minutos, el asalto en Los Alcázares se acercó a los dos minutos. Los ladrones accedieron al local tras empotrar un vehículo contra el escaparate y una vez dentro reventaron incluso los cristales de expositores que había en el interior de la óptica para apoderarse de gafas de primeras marcas y de un valor más elevado.

Noticias relacionadas

Desde la comisión de ambos robos se está realizando un inventario para cuantificar los efectos sustraídos y el valor de los daños causados para entrar en las ópticas. La empresa afectada por estos asaltos iba a presentar una denuncia ante la Guardia Civil de Santa Pola para que se investiguen ambos robos. El Grupo Óptima llevaba casi un año sin sufrir robos. El último fue en febrero del pasado año en un establecimiento que tienen abierto en Playa de San Juan.