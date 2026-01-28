Sucesos
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de La Manga
La Guardia Civil investiga si se trata de un kitesurfista desaparecido y si el fallecimiento guarda relación con el temporal de viento
EFE
El cadáver de un hombre ha sido localizado esta tarde en Playa Chica, en La Manga del Mar Menor, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112. El cuerpo fue hallado en la orilla de la playa, lo que activó el protocolo correspondiente.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar si el fallecido podría ser un deportista que había salido a practicar kitesurf, cuya desaparición había sido denunciada previamente por sus familiares.
Tras el hallazgo, los investigadores trabajan en la identificación del cuerpo y en el esclarecimiento de los hechos. Por el momento, no se ha confirmado si el fallecimiento guarda relación con el episodio de fuertes vientos que afecta a la Región de Murcia.
