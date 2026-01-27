Rescatan a una mujer que quedó atrapada tras volcar su coche en Águilas

Una mujer de 51 años ha resultado herida este martes por la tarde tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera RM-D18, que une El Cocón con Águilas, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El suceso se produjo en torno a las 17:50 horas, cuando varias llamadas alertaron de la salida de vía de un turismo que había quedado volcado. La conductora, única ocupante del vehículo, permanecía consciente, aunque había quedado atrapada por el cinturón de seguridad en el interior del coche.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Águilas, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) del 061.

Los bomberos procedieron a la liberación de la mujer, que fue posteriormente atendida por los sanitarios del 061 y trasladada al Hospital Rafael Méndez de Lorca con diversas policontusiones.