Sucesos
Rescatan a una mujer que quedó atrapada tras volcar su coche en Águilas
La conductora, de 51 años, fue rescatada por los bomberos y trasladada al hospital Rafael Méndez de Lorca
Una mujer de 51 años ha resultado herida este martes por la tarde tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera RM-D18, que une El Cocón con Águilas, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112.
El suceso se produjo en torno a las 17:50 horas, cuando varias llamadas alertaron de la salida de vía de un turismo que había quedado volcado. La conductora, única ocupante del vehículo, permanecía consciente, aunque había quedado atrapada por el cinturón de seguridad en el interior del coche.
El accidente ocurrió en la carretera entre El Cocón y Águilas y movilizó a varios servicios de emergencia
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Águilas, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) del 061.
Los bomberos procedieron a la liberación de la mujer, que fue posteriormente atendida por los sanitarios del 061 y trasladada al Hospital Rafael Méndez de Lorca con diversas policontusiones.
- Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
- El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
- Inquilinos de alquiler social se hacen con la propiedad de quinientas casas
- Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Belluga en Murcia
- Murcia se prepara para el zarpazo de una nueva borrasca: viento, mala mar y lluvias desde este martes
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- Tabala, la gran presa contra las inundaciones en Murcia y Alicante sale del cajón
- No tiene sentido conducir durante décadas sin volver a tener una formación cada 10 años