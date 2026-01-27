Repsol abre una investigación para aclarar el incendio en su refinería de Cartagena

La empresa Repsol ha comunicado que ha abierto una investigación para aclarar las causas del incendio registrado ayer a las 17.50 horas en la unidad de 'topping 3' de esta empresa ubicado en el complejo industrial de Escombreras, en Cartagena, y que provocó una gran nube de color negro que pudo ser vista en toda la zona.

La unidad de 'topping 3' de Repsol en Escombreras es una unidad de destilación primaria de crudo dentro de la refinería, siendo el 'topping' el nombre técnico que se da al proceso de fraccionamiento o destilación atmosférica del petróleo crudo y como trabaja con básicamente con petróleo crudo muy caliente es un escenario perfecto a que si algo falla en el proceso se produzca un incendio.

El parque de bomberos con el que Repsol cuenta en el interior del complejo industrial ha sido el encargado de extinguir el incendio por completo a las 23.05 horas y, según ha asegurado esta empresa, "no ha habido que lamentar daños personales".

El fuego, que se originó por causas que por el momento no han sido concretadas, quedó controlado una hora más tarde de haberse iniciado.

L.O.

La nube de humo tóxico obligó a los ayuntamientos de Cartagena y de La Unión a recomendar el confinamiento en localidades próximas al valle industrial de Escombreras, es decir, Alumbres, Borricén, Portmán, Vista Alegre o Roche, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias. Esos habitantes en sus casas con las persianas y ventanas cerradas.

Los vecinos de las poblaciones próximas han recibido mensajes de aviso ES-Alert con recomendaciones a sus teléfonos móviles.

El fuerte viento reinante en la zona desvió la nube hacia el mar Menor y favoreció la dispersión de la nube de la que no queda casi rastro con rachas hoy de 80 kilómetros horas y vientos de componente oeste.

Iván Urquízar

Todas las unidades de emergencias desplazadas ayer al lugar como medida de prevención, tales como 061, Protección Civil y bomberos de Cartagena, retornaron a sus bases al no haberse notificado daños personales ni afectación fuera del perímetro de la planta.