Narcolanchas se refugian en la Región de Murcia del temporal: "Las calas de Águilas y Cartagena les dan protección"

Aunque el Estrecho de Gibraltar (14 kilómetros de distancia desde los dos puntos más cercanos de África y Europa) ha sido, históricamente, la ruta de entrada del hachís a Europa, desde hace meses los narcos buscan alternativas y una de ellas es la Región de Murcia. La razón: la presión policial sobre un área a la que las autoridades españolas (Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera) están poniendo cerco, cada vez con mayor intensidad.

Y no solo pasan por la Comunidad: también se resguardan en algunas calas. El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, destacó que "las costas de la Región de Murcia se han convertido en una zona donde las narcolanchas se protegen cuando hay temporal, como ha ocurrido este fin de semana en las playas de Águilas".

En concreto, se refugiaron en Cala Cerrada (Cartagena) hace unas semanas y este fin de semana en la playa del Hornillo de Águilas. Lo hicieron, lamentan agentes destinados en la Región, "con total descaro". Algunas personas captaron con su teléfono la presencia de las embarcaciones en el mar en el municipio aguileño.

Narcolancha captada en la zona de Águilas. / L. O.

Además, al menos una decena de narcolanchas buscaron refugio este fin de semana en diferentes puntos del mar en Almería durante el paso de la borrasca Ingrid. Una de las zonas afectadas fue Pulpí, donde estas embarcaciones ultrarrápidas fondearon con total tranquilidad, lamentó el alcalde de la localidad, Juan Pedro García.

García Montalbán remarcó que "es un hecho que el narcotráfico se ha extendido desde las provincias de Cádiz y Huelva hasta las costas de Almería y actualmente a las de la Región, principalmente aprovechando calas y playas que la orografía entre Águilas y Cartagena les ofrece como protección".

Así las cosas, "desde AUGC reclamamos más guardias civiles, con mejores vehículos y embarcaciones, para poder prevenir que las mafias se instalen definitivamente en nuestra Región". "Es urgente reforzar el Servicio Marítimo de Murcia con más embarcaciones rápidas y más plantilla", subrayó Montalbán.

Noticias relacionadas

Los sucesos de Barbate en febrero de 2024, en los que la lancha de un narcotraficante embistió a una embarcación de la Guardia Civil matando a dos agentes, dieron lugar a que los Cuerpos de Seguridad redoblasen esfuerzos y vigilancia en el Estrecho, la zona cero del tráfico del hachís. Los narcos sortean el envite diseminándose por otras zonas del mar. Mientras, los profesionales que luchan contra esta lacra siguen sin ser reconocidos como profesión de riesgo por parte del Gobierno.