Huye de la Policía en Espinardo, lo interceptan y le requisan marihuana y hachís para trapichear

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en el barrio murciano de Espinardo en una intervención policial llevada a cabo en un conocido punto de venta y consumo de sustancia estupefaciente, tras salir a la carrera de un vehículo, ser interceptado y localizarle marihuana, hachís y dinero en efectivo entre otros efectos, informa el cuerpo en una nota.

Los hechos ocurrieron el día 22 de enero sobre las 22.0 horas cuando agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores propias de Seguridad Ciudadana en un conocido punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes, observaron a dos personas en el interior de un vehículo estacionado.

Al proceder a comprobar sus identidades, uno de los ocupantes emprendió la huida a la carrera desoyendo las indicaciones de los agentes para que se detuviera llegando incluso a lanzar un objeto que impactó contra uno de los agentes.

Finalmente, esta persona fue interceptada antes de acceder a un portal cercano procediendo a su identificación y cacheo. Durante el mismo, se localizó entre sus pertenencias dos teléfonos móviles, 435 euros en billetes fraccionados y una bolsa de plástico que contenía marihuana, un bote de cristal con hachís, además de varios utensilios utilizados para la preparación y distribución de la droga.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de este varón imputándoles delito de tráfico de drogas y atentado a agente de la autoridad.

Noticias relacionadas

Al detenido le constan varios antecedentes policiales de la misma tipología delictiva, siendo puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.