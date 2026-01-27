Detenidos dos camareros por agredir sexualmente a una clienta en Nochevieja en Murcia

Un Juzgado de Murcia ha dejado en libertad con cargos a dos individuos que fueron detenidos por la Policía Nacional por agredir sexualmente a una mujer en Nochevieja tras una fiesta en las que ellos trabajaban como camareros y ella asistía como clienta, tal y como informan fuentes judiciales.

La víctima relató, en su denuncia ante la Policía, que el 1 de enero se despertó en un céntrico hotel de la capital murciana junto a dos individuos a los que no conocía de nada: había coincidido con ellos en la celebración que, para dar la bienvenida a 2026, se había organizado en un conocido centro de ocio de la capital murciana.

La chica se levantó, aún aturdida, y tras percatarse de lo que había ocurrido y de que no se hallaba en condiciones de dar su consentimiento a contacto sexual alguno, decidió poner el asunto en manos de la Justicia. Tras salir del hotel, acudió a dependencias policiales a interponer la denuncia.

Las cámaras del hotel captaron cómo entraron los tres y horas después salió la chica, nerviosa

Según su testimonio, había acudido con su pareja a la fiesta, durante la cual consumió alcohol y estupefacientes. Algo que habría incrementado su vulnerabilidad: al estar bajo los efectos de las sustancias, no recordaba qué había hecho. Ella solamente recordaba haber dejado a su novio en el local de ocio y ya despertar, horas después, en el establecimiento hotelero, con dos hombres.

Los investigadores, al escuchar el relato de la mujer, una joven de apenas 20 años, sospecharon que no se hallaba en condiciones de haber prestado el consentimiento y que, presumiblemente, los hombres podrían haberse aprovechado de esa situación de vulnerabilidad para forzarla a tener relaciones sexuales con ambos a la vez, algo que ella asegura que no quería hacer.

Al tratarse de una investigación de violencia sexual, el asunto fue puesto en conocimiento de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.

Las pesquisas arrancaron. Después de entrevistarse con la víctima, comenzaron la labores para que identificase a los varones, de los cuales sabía que trabajaban en el citado centro de ocio. La mujer los acabó identificando: se trataba de dos jóvenes, ambos vecinos del municipio de Murcia.

Libres con cargos

Los sujetos fueron arrestados el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional, cuerpo ante el cual se acogieron a su derecho a no declarar. Al día siguiente, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, de donde salieron libres con una orden de alejamiento de la víctima. El juzgado se inhibe al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que cuenta con competencias en violencia sexual desde la reforma que se llevó a cabo hace unos meses.

La investigación judicial sigue en marcha. Previsiblemente, el órgano judicial especializado vuelva a llamar a declarar a la víctima. Asimismo, en las diligencias consta la grabación de las cámaras de seguridad del hotel (que el alojamiento facilitó) en la cual se ve a las tres personas (la mujer y los dos sospechosos) y, horas después, se aprecia cómo sale del alojamiento la víctima, sola, en un estado de nervios y llamando por teléfono.