Tres detenidos en Roldán con 1.500 plantas de marihuana en una vivienda

Tres personas han sido detenidas en Roldán (Torre Pacheco) por cultivar gran cantidad de marihuana en una vivienda, según ha informado este lunes la Guardia Civil de la Región de Murcia.

La operación ‘Grumbu’ se inició el año pasado cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita descubrieron indicios sobre la producción ilícita de marihuana en este municipio.

Durante la operación, los guardias civiles han desmantelado la infraestructura instalada en una vivienda del municipio pachequero y destinada al cultivo masivo de marihuana, en la que se han incautado más de 1.500 plantas de marihuana, cogollos de esta sustancia y todos los elementos utilizados para el cultivo de la droga.

Los primeros pasos de la operación llevaron a los guardias civiles del Área de Investigación hasta un inmueble de la pedanía pachequera de Roldán, donde se estaba cultivando, presuntamente, gran cantidad de marihuana, para su posterior manipulación y distribución.

Los investigadores establecieron entonces un discreto dispositivo de vigilancia sobre la vivienda y sus moradores, que les permitió comprobar que el inmueble contaba con elevadas medidas de seguridad tecnológicas, así como vigilancias personales, lo que dificultó en gran medida las labores operativas de vigilancia y control.

Fruto del dispositivo, los guardias civiles averiguaron la forma de operar del grupo delictivo y obtuvieron indicios que permitieron determinar que existía un cultivo de marihuana indoor o de interior en la vivienda investigada, así como identificar a tres personas que dirigían el cultivo ilícito.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la fase de explotación de la operación, en la que ha participado cerca de medio centenar de efectivos de diversas especialidades de la Benemérita, para practicar la entrada y el registro de la vivienda y todos sus anexos.¡

En el registro, los guardias civiles localizaron y detuvieron a los tres integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico, este último tras verificar una conexión ilícita a la red eléctrica que dotaba de energía a toda la instalación.

Los investigadores comprobaron que el inmueble estaba dedicado íntegramente al tráfico de drogas, con estancias habilitadas como invernadero masivo de cultivo de cannabis y otras para secadero de la droga y posterior manipulación y envasado.

Durante el registro los guardias civiles hallaron más de 1.500 plantas de marihuana en distintos estados, como cultivo o secado, así como otros 500 gramos de marihuana en cogollos, que fueron incautados junto con todos los elementos que componían tanto el invernadero –dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación– como los utilizados para la manipulación y el envasado. Los investigadores también se incautaron del vehículo empleado para el apoyo logístico de la plantación y posterior distribución de la droga.

El grupo criminal se encontraba en la última fase de producción de la droga y, paralelamente, estaba envasando otro cultivo previo para su distribución.