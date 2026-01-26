Robos
Sorprendido en Vistabella robando de nuevo un hombre detenido en hasta 30 ocasiones
El autor del robo trató de ocultarse tras una chimenea para luego darse a la huida
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como autor de delito de robo con fuerza tras haber sido sorprendido en los tejados de varias viviendas situadas en el barrio murciano de Vistabella y haber accedido al patio interior de una de ellas, donde sustrajo diversas herramientas que fueron encontradas en el interior de la mochila que portaba.
El detenido, con más de 30 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de delitos, y con antecedentes policiales por la participación en otros robos con fuerza durante el presente año 2026, fue nuevamente puesto a disposición de la autoridad judicial.
Según ha informado este lunes la Policía Nacional, la llamada recibida cerca de las 21 horas del pasado día 9 de enero en la sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional por parte de una mujer que reside en Vistabella, alertaba que había escuchado pisadas en el tejado de su vivienda.
A la llegada de los agentes, la mujer les manifestó que había visto a un hombre desplazándose por los tejados tratando de ocultarse tras una chimenea. Ante la presencia policial se dio a la huida, durante la cual arrojó una mochila a uno de los patios interiores de los edificios.
El autor del robo pudo ser interceptado por los agentes de la Policía Nacional y la mochila que portaba pudo ser recuperada. En el interior de la mochila los agentes recuperaron herramientas que habían sido sustraídas del patio interior de una de las viviendas y que fueron devueltas a su legítimo propietario.
