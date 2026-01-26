La Policía Local recupera más de cinco coches robados cada semana en la Región de Murcia

La Policía Local de Murcia recuperó en todo el año 2025 un total de 250 coches que fueron abandonados en la vía pública tras haber sido sustraídos, informan fuentes municipales. La cifra es ligeramente mayor que la del año anterior, 2024, cuando se localizaron 237 vehículos robados solo en la capital de la Región.

La inmensa mayoría de las veces se trata de turismos, aunque también se sustraen furgonetas (como la que recientemente se recuperó en Los Dolores).

Furgoneta que recientemente se recuperó en Los Dolores. / Policía Local

A finales del mes de diciembre, la Policía Local de Murcia arrestó a a un sujeto de 42 años de edad que robó un coche, se dio a la fuga con él y se estrelló en un huerto en la población de Cobatillas. Casualmente, se trataba de un Seat Ibiza, que (como demostró un estudio) es el coche preferido por los ladrones en la Comunidad de Murcia.

En el caso de Cartagena, desde el equipo de Gobierno que dirige Noelia Arroyo indicaron que, en el conjunto de 2025, la Policía Local halló 36 vehículos robados, mientras que en 2024 fueron 46. Se trata de una cifra muy inferior a la que manejan en la capital murciana, donde, con la estadística en la mano, sustraer vehículos estaría más en la agenda de los delincuentes.

Acta y al depósito

El protocolo manda que los municipales (los primeros que se personan habitualmente tras recibir el aviso de que hay un coche sospechoso en la vía pública) se pongan en contacto con la Guardia Civil para certificar que se trata de un turismo que figura como sustraído. ¿Cómo se localiza de quién es? Con la matrícula o con el número de bastidor.

Cuando se corrobora que se trata de un coche robado, se levanta un acta, se retira el vehículo de la vía pública (se lleva al depósito municipal) y se trata de localizar al titular del vehículo. Tras ello, se le informa de que ha sido encontrado su automóvil y se le solicita la copia de la denuncia. Cabe destacar que el propietario no pagará nada por sacarlo del depósito.

Nunca se entrega al dueño hasta que no se demuestre que es suyo y tampoco hasta que no concluye la inspección ocular por parte de la Científica

Agentes destinados en la Región destacan que el automóvil nunca se entrega al dueño hasta que no se demuestre que es suyo y tampoco hasta que no concluye la inspección ocular por parte de la Científica, que inspeccionará interior y exterior del coche por si hubiese sido empleado para perpetrar un hecho delictivo. Algo bastante habitual: muchas veces los roban precisamente para eso, para que les sirva como medio de transporte para huir tras un atraco. En asaltos así, los delincuentes no utilizan sus propios vehículos por razones obvias: para no ser identificados y detenidos.

Se da la circunstancia de que, en ocasiones, aparece un coche y su propietario aún no se ha percatado de que se lo han robado: esto pasa cuando se coge ‘prestado’ un coche para dar un ‘palo’ y se abandona horas después del golpe.

La normativa marca, detallan fuentes policiales, que si se descubre un vehículo que ha sido herramienta para producir un hecho delictivo, se pone a disposición de la autoridad judicial, que decidirá al respecto. En el caso de que el dueño no llegue a recoger el coche en el tiempo establecido por el juzgado, el objeto se considerará ‘residuo sólido’ y podrá ser trasladado al desguace.