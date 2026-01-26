Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Belluga en Murcia

El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras

Un hombre vestido de bombero se intenta quemar a lo bonzo en plena plaza Belluga

La Opinión

La Opinión

Un bombero del Ayuntamiento de Murcia amenazó este lunes por la mañana con quemarse a lo bonzo en Belluga.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las nueve de la mañana, delante de la Catedral, junto al Moneo, y llamó la atención de los viandantes.

Testigos afirmaron que el hombre portaba un hacha, herramienta habitual de su trabajo.

El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras. Agentes de la Policía Local, con ayuda de extintores, lograron apagar las llamas: cuando surgió la nube de polvo, lograron reducir al hombre.

