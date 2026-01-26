Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la ciudad.

Según ha constatado EFE, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre ensangrentado y signos de violencia en una zona del parque con árboles a la altura del antiguo estadio del Vicente Calderón.

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan algún arma blanca en los alrededores.

Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.