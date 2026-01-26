Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se hizo 58 días antes, un lapso "normal"

Puente duda de cuándo se reabrirá la línea Madrid-Andalucía al no tener permiso judicial

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que desconoce cuando se restablecerá el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, ya que aún no disponen del permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía. Esto "nos está retrasando un poco", ha afirmado el ministro en una entrevista en La 1 donde fue preguntado por cuándo se podría restablecer el servicio ferroviario en la zona donde se produjo el choque entre un Iryo y un Alvia, a la altura de Adamuz (Córdoba) y por la posibilidad de que se reabra el 2 de febrero, como inicialmente se sopesó. "Se está trabajando" en la catenaria y realizando actuaciones, para que cuando el juez dé permiso para entrar en la parte de la vía que hay que reponer, se pueda actuar cuanto antes, ha afirmado.